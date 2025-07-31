Автоэксперт назвал причину, по которой россияне не покупают машины Lada Автоэксперт Храпач: людям не по карману Lada из-за высокой ключевой ставки

Россияне зачастую не могут позволить себе приобрести автомобиль Lada, так как у них нет возможности оформить кредит, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. По его мнению, высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, делает продукцию АвтоВАЗа непривлекательной для потребителей.

Высокая ключевая ставка ЦБ делает зачастую продукцию тольяттинского концерна неинтересной для основного потребителя. Плюс ко всему у многих россиян сегодня нет возможности оформить кредит, — сообщил Храпач.

Он добавил, что используя протекционистскую политику государства, АвтоВАЗ компенсирует отсутствие предложения со стороны иностранных автопроизводителей повышением стоимости своей продукции. По его словам, иных производителей, готовых предложить аналогичный товар по более низкой цене, в России попросту не имеется.

Ранее АвтоВАЗ объявил цены на седан Lada Iskrа: они начинаются с 1,25 млн рублей. За эти деньги можно приобрести базовую модель в комплектации Comfort. Самой дорогой станет версия Techno. У автомобиля предусмотрен подогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, парктроник, противотуманные фары с функцией подсветки поворота и камера заднего вида. Цены на машины в этой комплектации будут начинаться от 1,58 млн рублей.