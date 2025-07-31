Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:11

Автоэксперт назвал причину, по которой россияне не покупают машины Lada

Автоэксперт Храпач: людям не по карману Lada из-за высокой ключевой ставки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне зачастую не могут позволить себе приобрести автомобиль Lada, так как у них нет возможности оформить кредит, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач. По его мнению, высокая ключевая ставка, установленная Центробанком, делает продукцию АвтоВАЗа непривлекательной для потребителей.

Высокая ключевая ставка ЦБ делает зачастую продукцию тольяттинского концерна неинтересной для основного потребителя. Плюс ко всему у многих россиян сегодня нет возможности оформить кредит, — сообщил Храпач.

Он добавил, что используя протекционистскую политику государства, АвтоВАЗ компенсирует отсутствие предложения со стороны иностранных автопроизводителей повышением стоимости своей продукции. По его словам, иных производителей, готовых предложить аналогичный товар по более низкой цене, в России попросту не имеется.

Ранее АвтоВАЗ объявил цены на седан Lada Iskrа: они начинаются с 1,25 млн рублей. За эти деньги можно приобрести базовую модель в комплектации Comfort. Самой дорогой станет версия Techno. У автомобиля предусмотрен подогрев ветрового стекла, рулевого колеса и задних сидений, парктроник, противотуманные фары с функцией подсветки поворота и камера заднего вида. Цены на машины в этой комплектации будут начинаться от 1,58 млн рублей.

АвтоВАЗ
машины
цены
Центробанк
деньги
кредиты
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб имуществу
Москвичам рассказали, какой погоды ждать в начале августа
Жителям Камчатки объяснили, как получить выплаты за ущерб при землетрясении
Лавров поблагодарил Сирию за безопасность россиян
Тихонов заявил о неполноценности мирового спорта без России
Лавров обозначил искреннее отношение России к Сирии
Европа в панике из-за «кувалды» Трампа для Путина
В ЦБ высказались о сроках замены Visa и Mastercard
Глава «Автостата» оценил адекватность цен на российские автомобили Lada
Самую глубоководную колонию животных обнаружили в Марианской впадине
Новое руководство Сирии раскрыло, на какие отношения с Россией рассчитывает
Томский депутат объяснил угрозы в адрес местного жителя
«Нужна военная мобилизация»: Лукашенко призвал готовиться
Названы возможные потери ВСУ при боях за Часов Яр
Российская ПВО ликвидировала более 150 дронов ВСУ за сутки
Еще одна страна признала российские территории
Путин поздравил отечественных пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре
Удар по заводу в Пензе, задержки поездов: как ВСУ атакуют Россию 31 июля
Минздрав поставил точку в споре об электронных медсправках для водителей
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.