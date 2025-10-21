АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня АвтоВАЗ планирует выйти на досанкционный уровень экспорта к 2027 году

АвтоВАЗ намерен к 2027 году выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей, заявил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт». По его словам, уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов, передает ТАСС.

В этом году все равно будет выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов. То есть мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы. И планируем продолжить наращивание объемов, и в 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц, — заключил Соколов.

Глава компании также отметил, что при возвращении курса рубля к параметрам конца 2024 года АвтоВАЗ сможет экспортировать до 30 тысяч автомобилей уже в 2025 году.

Ранее АвтоВАЗ зарегистрировал новое торговое наименование Lada Salut для транспортных средств и запасных частей — предназначение марки не раскрывается. Как отмечают эксперты, подобное резервирование часто служит для страховки перспективных названий без гарантии скорого выхода модели.