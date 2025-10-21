Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 12:40

АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня

АвтоВАЗ планирует выйти на досанкционный уровень экспорта к 2027 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

АвтоВАЗ намерен к 2027 году выйти на уровень досанкционного экспорта автомобилей, заявил президент компании Максим Соколов на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт». По его словам, уже в 2025 году объем экспортных поставок превысит 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов, передает ТАСС.

В этом году все равно будет выше 20 тысяч автомобилей и машинокомплектов. То есть мы не снижаем свои экспортные отгрузки, несмотря на негативные макрофинансовые факторы. И планируем продолжить наращивание объемов, и в 2027 году выйти на экспорт выше 30 тысяч единиц, — заключил Соколов.

Глава компании также отметил, что при возвращении курса рубля к параметрам конца 2024 года АвтоВАЗ сможет экспортировать до 30 тысяч автомобилей уже в 2025 году.

Ранее АвтоВАЗ зарегистрировал новое торговое наименование Lada Salut для транспортных средств и запасных частей — предназначение марки не раскрывается. Как отмечают эксперты, подобное резервирование часто служит для страховки перспективных названий без гарантии скорого выхода модели.

АвтоВАЗ
экспорт
прогнозы
автомобили
