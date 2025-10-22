Классический яблочный штрудель: готовим с грушей и корицей, подаем к кофе

Идея добавлять груши в рецепты, где предусмотрены только яблоки, не нова. Но это не значит, что вкус такого блюда не удивит вас. Сегодня готовим классический яблочный штрудель с добавлением груши. Идеальный десерт к кофе!
Ингредиенты:
- груши — 4 шт. сорта «конференция»;
- яблоки — 4 шт. сорта «гренни смит»;
- картофельный крахмал — 4 ст. л.;
- сахар — 7 ст. л.;
- свежемолотая корица — 1,5 ч. л.;
- пресное слоеное тесто — 700 г.;
- сахарная пудра — по вкусу.
Фрукты разрезать пополам, удалить сердцевину, снять кожуру и нарезать соломкой. Засыпать сахаром, крахмалом и корицей, тщательно перемешать. Тесто раскатать максимально тонко, выложить фрукты с краю и закатать в рулет. Выпекать десерт на противне, накрытом пекарской бумагой или силиконовым ковриком, три четверти часа при температуре 180 градусов. Подавать теплым, посыпав сладкой пудрой.
- Калорийность на 100 г: 184 ккал.
- Время приготовления: 1 час.
