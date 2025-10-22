Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:27

Классический яблочный штрудель: готовим с грушей и корицей, подаем к кофе

Яблочный штрудель классический, пошаговый рецепт с фото Яблочный штрудель классический, пошаговый рецепт с фото Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Идея добавлять груши в рецепты, где предусмотрены только яблоки, не нова. Но это не значит, что вкус такого блюда не удивит вас. Сегодня готовим классический яблочный штрудель с добавлением груши. Идеальный десерт к кофе!

Ингредиенты:

  • груши — 4 шт. сорта «конференция»;
  • яблоки — 4 шт. сорта «гренни смит»;
  • картофельный крахмал — 4 ст. л.;
  • сахар — 7 ст. л.;
  • свежемолотая корица — 1,5 ч. л.;
  • пресное слоеное тесто — 700 г.;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Фрукты разрезать пополам, удалить сердцевину, снять кожуру и нарезать соломкой. Засыпать сахаром, крахмалом и корицей, тщательно перемешать. Тесто раскатать максимально тонко, выложить фрукты с краю и закатать в рулет. Выпекать десерт на противне, накрытом пекарской бумагой или силиконовым ковриком, три четверти часа при температуре 180 градусов. Подавать теплым, посыпав сладкой пудрой.

  • Калорийность на 100 г: 184 ккал.
  • Время приготовления: 1 час.

Ранее мы поделились рецептом ленивого наполеона.

Читайте также
Хрустящие подушечки с яблоком: просто, как в детстве, и вкусно, как в кондитерской. Как приготовить за один присест?
Общество
Хрустящие подушечки с яблоком: просто, как в детстве, и вкусно, как в кондитерской. Как приготовить за один присест?
Пирог с «невидимым» тестом из Сербии: максимум фруктов, минимум муки — готовлю за 40 минут
Общество
Пирог с «невидимым» тестом из Сербии: максимум фруктов, минимум муки — готовлю за 40 минут
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Общество
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут
Общество
Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут
Беру картошку, ветчину и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие маленькие кружочки как в Турции — только вкуснее
Общество
Беру картошку, ветчину и яйцо — через 10 минут уже едим. Хрустящие маленькие кружочки как в Турции — только вкуснее
десерты
кулинария
рецепты
яблоки
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.