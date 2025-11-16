Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 09:37

Домашний чак-чак: готовлю знаменитый десерт всего из 6 ингредиентов — топ-лакомство к чаю

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот чак-чак — не просто десерт, а настоящее путешествие в мир восточных сладостей. Хрустящие воздушные шарики, соединенные ароматным медовым сиропом, тают во рту и дарят неповторимые ощущения. Идеальное угощение к чаю, которое понравится и детям, и взрослым.

Готовлю я так: из пяти яиц, половины чайной ложки соды и соли замешиваю крутое тесто, постепенно добавляя 450 граммов муки. Даю тесту отдохнуть 20 минут под полотенцем. Раскатываю тонкий пласт и нарезаю на мелкие ромбики или соломку. Обжариваю в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета партиями по 2–3 минуты. Для сиропа смешиваю 300 граммов меда и 150 граммов сахара, прогреваю на медленном огне до однородности. Заливаю горячим сиропом обжаренные шарики, быстро перемешиваю и перекладываю в форму, плотно утрамбовывая. Оставляю на несколько часов для пропитки — тогда чак-чак становится особенно нежным.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Общество
Копеечная мульча из леса: как хвоя творит чудеса на грядках
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
Семья и жизнь
Тот самый оливье из детства — классический рецепт с колбасой
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Ближний Восток
«Мидии-убийцы» лишили жизни трех туристов в Турции
Нужна лишь колбаса и картошка — семья подсела на эти хрустящие кружочки. Как в Турции, только вкуснее
Общество
Нужна лишь колбаса и картошка — семья подсела на эти хрустящие кружочки. Как в Турции, только вкуснее
Легкая и вкусная закуска без тонны вареных овощей. «Красная грива» — нужны крабовые палочки, сыр и чеснок
Общество
Легкая и вкусная закуска без тонны вареных овощей. «Красная грива» — нужны крабовые палочки, сыр и чеснок
еда
рецепты
десерты
мёд
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.