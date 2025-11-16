Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна

Имена как минимум 20 известных людей, потенциально причастных к преступлениям, есть в неопубликованной части файлов скандального финансиста Джеффри Эпштейна, заявил республиканский конгрессмен Томас Масси в эфире телеканала ABC. По его словам, среди них — политики, миллиардеры и кинопродюсеры, которые не попали под следствие.

Мне не нужно гадать, что в этих файлах. Я разговаривал с выжившими через их адвоката, и мы знаем, что в этих файлах фигурируют как минимум 20 человек, — подчеркнул Масси.

Отмечается, что за обнародование данной части файлов Конгресс США должен проголосовать в скором времени. При этом Масси оказался одним из немногих однопартийцев президента США Дональда Трампа, поддерживающих рассекречивание документов.

Ранее сообщалось, что на Трампа обнаружили компромат в опубликованной переписке Эпштейна с его братом Марком. В одном из писем упоминаются глава государства и некий Бубба в непристойном контексте. Причем таким прозвищем обычно называют 42-го президента США Билла Клинтона.

До этого американский лидер заявил, что потребует расследования связей демократов с Эпштейном. Республиканец поручил министру юстиции Пэм Бонди и ФБР изучить контакты предпринимателя с Клинтоном, экономистом Ларри Саммерсом, предпринимателем Ридом Хоффманом и банком JP Morgan Chase.