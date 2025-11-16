Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 14:37

Обожаю готовить эти слойки к кофе — хрустящая выпечка с тающей шоколадной сердцевиной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эти банановые слойки — настоящее спасение, когда хочется быстрого и вкусного десерта. Хрустящее слоеное тесто, нежный банан и тающий шоколад создают идеальную комбинацию вкусов. Такая выпечка выглядит как из кондитерской, но готовится буквально за полчаса без особых усилий.

Готовлю я так: три банана разрезаю пополам, а каждую половинку еще на две части. Слоеное тесто слегка раскатываю, присыпаю мукой и нарезаю на полоски по размеру банановых долек. На каждую полоску теста кладу кусочек банана и пару долек шоколада. Плотно заворачиваю начинку в тесто, края хорошо защипываю. Выкладываю слойки на противень с пергаментом, смазываю взбитым яйцом для золотистой корочки и отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Подавать лучше теплыми, когда шоколад внутри еще мягкий и нежный.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовиться, а аромат покорит даже чайных гурманов.

Проверено редакцией
еда
рецепты
выпечка
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
