Если нужно два в одном: суп и горячее, готовлю басму по-узбекски — вкуснее вкусного, проще простого

Басма — это то блюдо, которое действительно может заменить и суп, и горячее. Представьте: нежное мясо, тающие во рту овощи и ароматный бульон, который согревает душу. Это блюдо идеально для тех дней, когда хочется чего-то основательного, но нет времени стоять у плиты часами. Готовится все в одной кастрюле, а результат поражает своей насыщенностью и гармонией вкусов.

Вам понадобится: 500 г баранины или говядины, 2 луковицы, 3 картофелины, 2 моркови, 1 кочан капусты, 2 болгарских перца, 3 помидора, зира, соль, перец. Мясо нарежьте крупными кусками и обжарьте до корочки. В кастрюлю слоями выложите: мясо, нарезанный кольцами лук, крупные дольки картофеля, морковь кружочками, четвертинки капусты, перец соломкой и дольки помидоров. Каждый слой слегка солите и посыпайте зирой. Залейте водой на 2/3 объема и тушите под крышкой 1,5–2 часа на медленном огне.

