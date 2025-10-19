Такой супчик попробовала в отпуске в Ереване! Армянский свадебный суп эршта. Подходит на каждый день

Эршта — это традиционная армянская домашняя лапша, которая отличается невероятной нежностью и простотой приготовления. Это блюдо занимает особое место в армянской кухне, его готовят для семейных обедов и праздничных столов. Тонкая, почти воздушная лапша с насыщенным куриным или мясным бульоном создает неповторимую комфортную атмосферу домашнего уюта. Особенность эршты в ее ручном приготовлении — каждая полосочка лапши раскатывается и нарезается вручную, что придает блюду особую теплоту и любовь. Это идеальное блюдо для тех, кто ценит аутентичную кухню и душевные семейные трапезы.

Для лапши: 500 г муки, 3 яйца, 100 мл воды, 1 ч. л. соли. Для бульона: 1 кг курицы, 2 луковицы, 2 моркови, зелень. Просеянную муку смешайте с солью, сделайте углубление, вбейте яйца. Постепенно добавляйте воду, замешивая крутое тесто. Накройте полотенцем, оставьте на 30 минут. Раскатайте тонкий пласт, подсушите 10 минут, нарежьте тонкой соломкой. Для бульона отварите курицу с овощами 1,5 часа. Готовую лапшу варите в кипящем бульоне 5–7 минут. Подавайте с зеленью и кусочками курицы.

