В российском регионе тестируют беспилотное аэротакси

Беспилотное аэротакси начали тестировать в Самарской области, сообщил ТАСС на форуме РЭЦ «Сделано в России» губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, такой транспорт будет стоить около 50 млн рублей.

В тестовом режиме сейчас экспериментируем с аэротакси. Я сам летал, но больше на полигоне, не над рекой, — сказал Федорищев.

Он добавил, что аэротакси сделает такие города, как Самара, Тольятти и Сызрань единым экономическим пространством для работы и учебы. Федорищев также отметил, что сроки реализации проекта по этому виду транспорта составят 5–10 лет.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российская авиационная промышленность активно расширяет линейку отечественных летательных аппаратов, сразу несколько воздушных судов проходят стадию сертификации. На встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным он подробно рассказал о текущей работе ведомства по утверждению новой техники.

До этого сообщалось, что Росавиация ведет предварительные консультации с производителями авиационной техники по созданию аэротакси. Переговоры проходят на ранней стадии, но проект активно обсуждался на полях Восточного экономического форума.