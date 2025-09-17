В России могут появиться 10 новых типов воздушных судов Росавиация: в России сертифицируют сразу 10 новых моделей самолетов и вертолетов

Российская авиационная промышленность активно расширяет линейку отечественных летательных аппаратов, сразу несколько воздушных судов проходят стадию сертификации, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. На встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным он подробно рассказал о текущей работе ведомства по утверждению новой техники, передает пресс-служба федерального агентства.

Полноценно стать нам независимыми позволит наша авиационная техника. И тут Росавиация является ключевым фактором, потому что мы осуществляем сертификацию авиационной техники. В настоящее время десять типов воздушных судов у нас находятся в стадии сертификации: семь самолетов, три вертолета и шесть типов авиационных двигателей, — сказал Ядров.

Ранее Дмитрий Ядров сообщал, что Росавиация уже ведет предварительные консультации с производителями авиационной техники по созданию аэротакси. По его словам, переговоры проходят на ранней стадии, но проект активно обсуждается на полях Восточного экономического форума.