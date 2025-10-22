Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:46

Американский полковник не увидел разницы между Зеленским и Эпштейном

Полковник Макгрегор сравнил Зеленского с Эпштейном и назвал марионеткой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский действует как марионетка под влиянием богатых и влиятельных западных сил, а его досье может содержать компрометирующую информацию, заявил бывший советник Пентагона, отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью американскому блогеру Марио Науфалу на YouTube-канале. Он провел параллель между Зеленским и скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Думаю, что этот человек (Зеленский. — NEWS.ru) марионетка, и он делает то, что ему говорят богатые и влиятельные силы на Западе. Поэтому для меня Зеленский все равно что Эпштейн. <…> Давайте посмотрим досье на Зеленского. Уверен, что оно столь же плохое, — заявил полковник.

Ранее президент Украины подписал закон, увеличивающий расходы на оборону на 325 млрд гривен (626,4 млрд рублей) в текущем году. Значительную часть финансирования планируется обеспечить за счет доходов от замороженных российских активов. Кабинет министров Украины на этапе подготовки одобрил соответствующие изменения в государственный бюджет.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что избирательная система всех уровней на Украине полностью контролируется киевскими властями, а честные выборы возможны только после воссоединения с Россией. Руководитель отметил, что Верховная рада уже давно не представляет волю украинского народа.

Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Дуглас Макгрегор
США
