ДТП с участием сотрудника скорой помощи произошло в Москве

На юге Москвы столкнулись иномарки Kia и Ford, последняя из которых принадлежит службе скорой помощи, пишет 360.ru. В результате ДТП пострадали два человека, в том числе сотрудник скорой.

Авария произошла на Каширском шоссе в районе Орехово-Борисово Северное. На место ДТП прибыли экстренные службы. Помимо сотрудника скорой помощи, пострадал водитель Kia. Одну полосу движения на перекрестке пришлось перекрыть.

