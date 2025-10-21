Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 13:53

Принца Эндрю решили лишить титула

В Британии депутаты парламента предложили лишить принца Эндрю герцогского титула

принц Эндрю принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты британского парламента предложили внести инициативу о лишении принца Эндрю герцогского титула, пишет The Guardian. По данным источника, это является редкостью для Палаты общин. Правительство столкнулось с давлением из-за резиденции принца в Виндзоре, где он не оплачивал аренду больше 20 лет.

Министр по делам Великобритании Питер Кайл сообщил, что разрешить Эндрю остаться в особняке после новых обвинений может только королевский дворец. Речь идет о скандале вокруг связи принца с американским финансистом Джеффри Эпштейном (1953 — 2019), которого осудили за сексуальное насилие над детьми и торговлю людьми.

Также против члена королевской семьи играет роль тот факт, что активистка Вирджиния Джуффре в посмертных мемуарах сообщила, что трижды вступала в половую связь с Эндрю. По ее словам, команда принца пыталась «нанять интернет-троллей», чтобы «досаждать» ей в интернете.

Ранее депутат парламента британского Йорка Рэйчел Маскелл потребовала от королевской семьи прояснить ситуацию с предполагаемом финансировании принцем Эндрю урегулирования дела о сексуальном насилии. Производство завели по заявлению Джуффре.

Принц Эндрю
Великобритания
депутаты
скандалы
