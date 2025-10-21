«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину Депутат Колесник: британские солдаты не поедут на Украину, чтобы там умереть

Британские солдаты не отправятся на Украину, чтобы погибнуть на поле боя за чужие интересы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Великобритания должна сосредоточиться на внутренней политике, прежде чем вмешиваться во внешнюю.

Великобритания уже давно противостоит России своими ракетами и поставками оружия. Но я не уверен, что она пошлет свои войска на Украину, потому что люди уже сыты по горло той ерундой, которую говорит их правительство, и с экономикой там не все здорово. Самое главное — готовы ли военные умирать на чужой земле за чужие интересы и за своих олигархов, которые хотят заработать на военно-промышленном комплексе. Вряд ли они захотят сложить свою голову, пропасть без вести или приехать вперед ногами обратно в Британию, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что развитие событий на Украине будет в первую очередь определяться Россией. По словам Колесника, возможно, президент США Дональд Трамп окажет некое влияние. Поэтому, отметил депутат, Великобритания осознает свою непричастность и делает громкие заявления.

Все мы можем понять, что военнослужащий выполнит приказ, но как отреагируют его близкие на то, что его пошлют умирать туда? Они бы своими проблемами лучше занялись, продолжали бы как-то развивать свою страну. Желание восстановить мировое господство — это фантомные боли. Все это закончилось давным-давно. Так что не та это история. Пусть поберегут своих людей и свою страну, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность отправки своих военных на Украину после завершения боевых действий. По словам министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили, приблизительная стоимость данной операции составит более 100 млн фунтов стерлингов.