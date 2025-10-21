Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 11:05

«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину

Депутат Колесник: британские солдаты не поедут на Украину, чтобы там умереть

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Британские солдаты не отправятся на Украину, чтобы погибнуть на поле боя за чужие интересы, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, Великобритания должна сосредоточиться на внутренней политике, прежде чем вмешиваться во внешнюю.

Великобритания уже давно противостоит России своими ракетами и поставками оружия. Но я не уверен, что она пошлет свои войска на Украину, потому что люди уже сыты по горло той ерундой, которую говорит их правительство, и с экономикой там не все здорово. Самое главное — готовы ли военные умирать на чужой земле за чужие интересы и за своих олигархов, которые хотят заработать на военно-промышленном комплексе. Вряд ли они захотят сложить свою голову, пропасть без вести или приехать вперед ногами обратно в Британию, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что развитие событий на Украине будет в первую очередь определяться Россией. По словам Колесника, возможно, президент США Дональд Трамп окажет некое влияние. Поэтому, отметил депутат, Великобритания осознает свою непричастность и делает громкие заявления.

Все мы можем понять, что военнослужащий выполнит приказ, но как отреагируют его близкие на то, что его пошлют умирать туда? Они бы своими проблемами лучше занялись, продолжали бы как-то развивать свою страну. Желание восстановить мировое господство — это фантомные боли. Все это закончилось давным-давно. Так что не та это история. Пусть поберегут своих людей и свою страну, — резюмировал Колесник.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает возможность отправки своих военных на Украину после завершения боевых действий. По словам министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили, приблизительная стоимость данной операции составит более 100 млн фунтов стерлингов.

Великобритания
СВО
Украина
Госдума
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«В центре внимания»: в Кремле рассказали об отношении к учениям НАТО
Исполнительница хита «Сигма Бой» рассказала, как отметила 13-летие
Назван самый безопасный маршрут для самолета Путина в Венгрию
«Несомненно»: Лавров спрогнозировал исход СВО
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.