20 октября 2025 в 10:27

В Прикамье пожар оставил город Березники без света и воды

Пожар на подстанции обесточил город Березники в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Пермском крае загорелась подстанция, оставив на время без света и воды город Березники, передает perm.aif.ru. Во время инцидента никто не пострадал.

В результате инцидента нарушено электроснабжение части города Березники, — пояснили энергетики.

Позже глава города Алексей Казаченко заявил, что авария была устранена, а электричество подано в жилые дома и социальные учреждения. По его словам, причины технологического нарушения устанавливаются.

Ранее в городе Усолье-Сибирском Иркутской области произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее более 2,6 тыс. жителей. Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону, причиной аварии стало короткое замыкание, случившееся на местной подстанции.

