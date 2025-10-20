Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области должны рассматриваться как исторически российские регионы, передает ТАСС. Он уточнил, что их не следует называть «новыми регионами России».

Хорошо, что вы не сказали «новые регионы», потому что я считаю, что это не новые, а старые регионы. Старые наши регионы, которые исторически наши, — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу провел заседание временной межведомственной рабочей группы, на котором обсуждалась концепция формирования кластера по редкоземельным металлам в Сибири. Отмечается, что его планируют разместить в Красноярском крае.

До этого вице-премьер России Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрировались в российскую экономику. По его словам, с 2025 года все проекты на новых территориях реализуются по единым российским стандартам.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что, поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией, страна поступила как должно. По его словам, спецоперация на Украине стала способом защиты их ответственного выбора. Также глава государства напомнил о единстве исторической борьбы, культуры и веры.