30 сентября 2025 в 00:50

«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО

Путин: СВО стало праведной битвой за общую память и ценности

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Поддержав решение Донбасса и Новороссии о воссоединении с Россией, страна поступила как должно, подчеркнул в своем обращении президент РФ Владимир Путин. По его словам, СВО стала способом защиты их ответственного выбора.

Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры. Ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия,сказал лидер государства.

Путин подчеркнул, что россияне сражаются и побеждают за общие коренные национальные интересы, ценности и память. Глава государства также напомнил о единстве исторической борьбы, культуры и веры.

Ранее сообщалось, что президент РФ в поздравительном видеообращении отметил историческую значимость воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он обратил внимание, что три года назад в ходе референдумов миллионы жителей этих регионов самостоятельно определили свою судьбу. Подобное решение стало реализацией многолетней мечты соотечественников о воссоединении с Родиной.

