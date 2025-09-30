Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения

Путин выступил с речью в День воссоединения ЛДНР, Запорожья и Херсонщины с РФ

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с поздравительным обращением по случаю годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ. В своем видеообращении глава государства отметил историческую значимость этого события.

Российский лидер подчеркнул, что три года назад в ходе референдумов миллионы жителей этих регионов самостоятельно определили свою судьбу. Это решение стало реализацией многолетней мечты соотечественников о воссоединении с Родиной.

Приняли важнейшее, судьбоносное решение — быть со своим Отечеством, с Россией. Вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда, — указал Путин.

В своем выступлении президент акцентировал внимание на добровольном характере принятого решения жителями новых регионов. Глава государства охарактеризовал произошедшее как судьбоносное событие, имеющее фундаментальное значение для дальнейшего развития страны.

Ранее сообщалось, что третью годовщину воссоединения с Россией встречают в Херсонской области под девизом «Единство людей и ответственности за будущее». Губернатор региона Владимир Сальдо выложил видео из Ялты, где Херсонский педуниверситет провел праздничный концерт в легендарном «Ласточкином гнезде».

