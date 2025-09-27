Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 21:55

Губернатор Херсонской области рассказал о главном девизе воссоединения с РФ

Сальдо: Херсонская область отмечает воссоединение под девизом единства и работы

Владимир Сальдо Владимир Сальдо Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Третью годовщину воссоединения с Россией встречают в Херсонской области под девизом «Единство людей и ответственности за будущее», рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости. В своем Telegram-канале он выложил видео из Ялты, где Херсонский педуниверситет провел праздничный концерт в легендарном «Ласточкином гнезде».

Встречаем третью годовщину под девизом единства и работы: «Единство людей и ответственности за будущее», — приводит его слова агентство.

В рамках празднования запланированы концерты, выставки, встречи с ветеранами и волонтерами, а также уроки истории в школах. Особое внимание уделят культурным акциям в мемориальных местах.

Мы обязательно отметим тех, кто трудом и делом строит новую жизнь региона, — заявил губернатор.

Сальдо отметил, что в мероприятиях примут участие представители регионов-шефов, делегации вузов и общественных организаций. Визиты гостей будут носить рабочий характер — планируется обсуждение будущих проектов и направлений взаимодействия для дальнейшего развития Херсонской области.

Референдумы о вхождении четырех новых субъектов в состав России прошли в сентябре 2022 года. 30 сентября президент Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

