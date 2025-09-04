Сальдо поделился ожиданиями насчет Херсона и мирного соглашения Сальдо заявил, что вхождение Херсона в состав РФ нужно учесть в мирном договоре

Вхождение города Херсон в состав России вместе с областью необходимо учитывать при заключении окончательного мирного соглашения, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо. В рамках рабочей программы на ВЭФ-2025 он отметил, что местные жители высказали свое мнение. Такое же отношение, убежден Сальдо, будет со стороны Украины во время заключения окончательного договора с Россией.

Херсон находится на территории, которая <...> по результатам референдума, подчеркиваю, вошла в состав России, — подчеркнул собеседник агентства.

Сальдо добавил, что история знает о процессе переговоров. Однако когда будет заключено мирное соглашение, отметил он, там все будет подписано. Сегодня, напомнил глава региона, Херсонская область является территорией России, на которой находятся ВСУ. Сальдо обратил внимание, что Херсон является его родным городом, и ему больно видеть, как он фактически превратился в город-призрак, где из 350 тыс. жителей здесь остались лишь 50 тыс.

Ранее Сальдо заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны гарантии не для страны, а для своей безопасности. Губернатор Херсонской области убежден, что ради этого политик готов «положить на плаху» тысячи сограждан.