«На плаху»: Сальдо раскрыл, на что пойдет Зеленский ради своей безопасности Сальдо: Зеленский положит на плаху тысячи украинцев ради своей безопасности

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужны гарантии не для страны, а для собственной безопасности, такое мнение на полях Восточного экономического форума высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, ради этого политик готов «положить на плаху» еще тысячи соотечественников.

Ему нужны гарантии не для страны, а гарантии собственной безопасности. А ради этого он готов положить на плаху еще сотни тысяч своих соотечественников и даже не задуматься об этом, — убежден Сальдо.

Он добавил, что ради своей безопасности Зеленский также пытается манипулировать европейскими лидерами. Сальдо подчеркнул, что ему обидно за людей, которые получили увечья, лишились своих домов и имущества ради «идиотских и людоедских принципов».

Ранее Сальдо обратил внимание, что украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военнослужащих, списывая солдат как пропавших без вести. По его словам, замороженные средства идут на оплату наемников и покупку оружия.