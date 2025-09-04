Украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военных, списывая их как пропавших без вести, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в комментарии ТАСС. По его словам, замороженные средства идут на оплату наемников и покупку оружия.

Я недавно просматривал отчеты Нацбанка Украины: более 800 млрд [гривен] (1,5 трлн рублей. - NEWS.ru) на счетах лежит только тех средств, которые они заморозили и не выплачивают семьям погибших. То есть они списывают их как пропавших без вести, а по этому поводу не выплачивается компенсация, — отметил глава региона.

Сальдо подчеркнул, что помощь Киеву оказывают не только США, но и вся финансовая система Европы. Поэтому, заметил он, такая ситуация с выплатами становится еще несправедливее.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ на передовой призвали сажать командиров за преступные приказы. По данным источника, в Сети появились ролики, где солдаты предлагают наказывать начальство, чьи приказы приводят к большим потерям, а также обвиняют его во вымогательстве боевых выплат.