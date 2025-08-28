Шойгу обсудил создание кластера по редкоземельным металлам под Красноярском

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел заседание временной межведомственной рабочей группы, на котором обсуждалась концепция формирования кластера по редкоземельным металлам в Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ. Отмечается, что его планируют разместить в Красноярском крае.

В ходе заседания была представлена концепция формирования проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам (РЗМ) в Сибири, его планируется разместить в Красноярском крае. Во время дискуссии было отмечено, что кластер по редкоземельным металлам даст толчок для развития промышленного, логистического и образовательного потенциала Сибири, — уточнили в пресс-службе.

В СБ РФ добавили, что по результатам заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», Международной компанией «ХАЙЛЭНД ГОЛД» и ОАО «Красцветмет». Эти документы предусматривают дальнейшую совместную работу по созданию кластера.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Из документа следует, что в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано».