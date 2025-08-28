День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:44

Шойгу обсудил создание кластера по редкоземельным металлам под Красноярском

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел заседание временной межведомственной рабочей группы, на котором обсуждалась концепция формирования кластера по редкоземельным металлам в Сибири, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ. Отмечается, что его планируют разместить в Красноярском крае.

В ходе заседания была представлена концепция формирования проектного офиса и кластера по редкоземельным металлам (РЗМ) в Сибири, его планируется разместить в Красноярском крае. Во время дискуссии было отмечено, что кластер по редкоземельным металлам даст толчок для развития промышленного, логистического и образовательного потенциала Сибири, — уточнили в пресс-службе.

В СБ РФ добавили, что по результатам заседания были подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», Международной компанией «ХАЙЛЭНД ГОЛД» и ОАО «Красцветмет». Эти документы предусматривают дальнейшую совместную работу по созданию кластера.

Ранее российский лидер Владимир Путин дал правительству поручение создать систему поддержки для проектов по добыче ценных элементов, включая редкие и редкоземельные металлы, из отходов горнодобывающей промышленности и производственных отходов. Из документа следует, что в работе должны участвовать Агентство стратегических инициатив (АСИ) и «Роснано».

Совет безопасноти
Сергей Шойгу
металлы
Красноярский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Финансовая пропасть»: высшие эшелоны власти во Франции охватывает паника
Обильные дожди и духота до +26? Погода в Москве в конце сентября: что ждать
Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.