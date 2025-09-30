Турция сделала важное заявление насчет конфликта на Украине В Турции выразили готовность взять больше ответственности за украинский конфликт

Совбез Турции выразил готовность страны взять на себя повышенную ответственность в вопросах урегулирования конфликта между Россией и Украиной, передает издание Cumhuriyet со ссылкой на заявление, сделанное по итогам заседания ведомства под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкая сторона выразила серьезную озабоченность инцидентами, которые могут привести к эскалации и расширению географии боевых действий.

Выражена обеспокоенность по поводу инцидентов, свидетельствующих о риске распространения [конфликта], и заявлена готовность Турции взять на себя большую ответственность за установление мира, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что все еще рассчитывает организовать встречу между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования украинского конфликта. На выступлении перед высшим командным составом Вооруженных сил США глава Белого дома заявил о необходимости собрать лидеров вместе, чтобы «покончить с этим».