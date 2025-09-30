Путину доложили о полной интеграции новых регионов

Регионы Донбасса и Новороссии полностью интегрировались в российскую экономику, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, с 2025 года все проекты на новых территориях реализуются по единым российским стандартам, сообщает ТАСС.

Хочу отметить, что, конечно, мы продолжаем заниматься развитием новых регионов. Значит, они полноценно на сегодняшний день интегрировались в нашу российскую экономику. С 2025 года все реализовывают проекты уже по нашим стандартам, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по выполнению программ ряд регионов Новороссии и Донбасса находится на среднем уровне. ЛНР находится на 29-м месте в России из 89 субъектов РФ, уточнил вице-премьер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал планы главы государства встретиться с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Он отметил, что развитие новых регионов России является приоритетным вопросом для президента. По словам Пескова, в скором времени Путин продолжит разговор на тему новых регионов.