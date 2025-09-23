В Кремле назвали развитие новых регионов приоритетом для Путина Песков заявил, что Путин уделяет развитию новых регионов приоритетное внимание

Развитие новых регионов России является приоритетным вопросом для президента Владимира Путина, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя планы главы государства встретиться с руководителем Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Он признал, что вопросов по-прежнему «очень много». По словам Пескова, которые приводит РИА Новости, в скором времени Путин продолжит разговор на тему новых регионов.

Президент традиционно уделяет приоритетное внимание вопросам развития новых регионов России. Сегодня этот разговор будет продолжен. Вопросов, конечно же, очень много, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков также высказался о новой встрече Путина с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Он признал, что точная дата следующего контакта политиков пока не определена.

Кроме того, Песков заявил, что согласование нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до истечения срока действия текущего не представляется возможным. По его словам, это «сложная субстанция», требующая комплексного подхода.