В Кремле высказались о новых контактах Путина и Трампа Песков: дата следующего контакта Путина и Трампа пока не определена

Четкого понимания о точной дате следующего контакта президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В ответ на вопрос журналистов он подчеркнул, что конкретные сроки встречи пока не определены, передает РИА Новости.

Пока четкого понимания о дате следующего контакта нет, — уточнил Песков.

Ранее Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл призвал администрацию Трампа отнестись с уважением к инициативе российского лидера по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, необходимо начать новые переговоры.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что Путин ценит конструктивный диалог с лидером США. По его словам, российский президент особенно приветствует возможность откровенно обсуждать острые темы. Песков добавил, что Путин и Трамп сохраняют заинтересованность и открытость в поиске решения по украинскому вопросу. При этом он подчеркнул, что европейские страны продолжают настаивать на затягивании кризиса и оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского.