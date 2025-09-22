В США призвали Трампа ответить на предложение Путина по ДСНВ

Исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл призвал администрацию американского лидера Дональда Трампа положительно отреагировать на инициативу российского коллеги Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По его словам, сторонам необходимо начать новые переговоры, передает РИА Новости.
Мы настоятельно призываем президента Трампа ответить взаимностью и призываем Кремль и Белый дом незамедлительно поручить своим командам начать переговоры о новом, более всеобъемлющем соглашении или соглашениях, которые решат сложные вопросы, с которыми обе стороны давно борются, — заявил Кимбалл.
Эксперт выделил ключевые направления для будущих переговоров, включая более глубокие проверки сокращения стратегических ядерных вооружений, ограничения на оружие средней дальности и тактическое ядерное оружие, а также контроль над стратегической противоракетной обороной, космическим оружием и высокоточными обычными вооружениями большой дальности.
Ранее Путин заявил о планах обсудить с Совбезом вопросы миграционной политики и стратегической стабильности. Он также подтвердил готовность России продлить на год ограничения по ДСНВ после февраля 2026 года при условии ответных шагов США, предупредив об опасности полного отказа от договора.