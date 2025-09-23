«Очень сложная субстанция»: в Кремле высказались о новом договоре по СНВ

«Очень сложная субстанция»: в Кремле высказались о новом договоре по СНВ Песков назвал невозможным согласование нового ДСНВ до истечения текущего срока

На сегодняшний день согласование нового Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) до истечения срока действия текущего не представляется возможным, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, это «сложная субстанция», требующая комплексного подхода.

Понятно, что согласовать такой документ до истечения действия нынешнего фактически невозможно. Это очень сложная субстанция. Это требует комплексного подхода, — сказал Песков.

Он добавил, что в текущих условиях Россия готова соблюдать количественные ограничения еще один год. Однако Песков отметил, что сперва Москве нужно, чтобы соответствующее решение принял Вашингтон.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что после 5 февраля 2026 года Россия готова придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ еще в течение года. Он также назвал ошибкой полный отказ от договора.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Путина о продлении ограничений по ДСНВ. Она подчеркнула, что политик сам хочет высказаться по этому вопросу.