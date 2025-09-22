В Белом доме высказались о предложении Путина по ДСНВ Трамп ознакомился с предложением Путина о продлении ДСНВ

Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением российского коллеги Владимира Путина о продлении ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подчеркнула, что политик сам хочет высказаться по этому вопросу, трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему, — сказала Ливитт.

Ранее Путин заявил о планах обсудить с Совбезом вопросы миграционной политики и стратегической стабильности. Он также подтвердил готовность России продлить на год ограничения по ДСНВ после февраля 2026 года при условии ответных шагов США, предупредив об опасности полного отказа от договора.

Между тем исполнительный директор Ассоциации по контролю над вооружениями США Дарел Кимбалл призвал Трампа принять предложение Москвы. По его словам, сторонам необходимо начать новые переговоры.