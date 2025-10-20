Самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за неприятного запаха В США пассажир пронес в самолет испорченный продукт и сорвал рейс

Рейс Delta Airlines из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити был прерван из-за неприятного запаха на борту, передает KUTV. Происшествие случилось 18 октября, когда самолет уже находился в воздухе.

На борту находились 189 пассажиров, а также два пилота и четыре бортпроводника. Согласно информации авиакомпании, запах возник из-за испорченного продукта питания, пронесенного на борт одним из пассажиров. Он не был связан с едой и напитками, предоставляемыми на борту.

Экипаж тщательно проанализировал ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт отправления. Самолет успешно приземлился, и пассажиры вскоре продолжили свое путешествие к пункту назначения. Delta Airlines выразила свои извинения пострадавшим клиентам за причиненные неудобства.

