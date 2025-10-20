Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:38

Самолет вынужденно вернулся в аэропорт из-за неприятного запаха

В США пассажир пронес в самолет испорченный продукт и сорвал рейс

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рейс Delta Airlines из Лос-Анджелеса в Солт-Лейк-Сити был прерван из-за неприятного запаха на борту, передает KUTV. Происшествие случилось 18 октября, когда самолет уже находился в воздухе.

На борту находились 189 пассажиров, а также два пилота и четыре бортпроводника. Согласно информации авиакомпании, запах возник из-за испорченного продукта питания, пронесенного на борт одним из пассажиров. Он не был связан с едой и напитками, предоставляемыми на борту.

Экипаж тщательно проанализировал ситуацию и принял решение вернуться в аэропорт отправления. Самолет успешно приземлился, и пассажиры вскоре продолжили свое путешествие к пункту назначения. Delta Airlines выразила свои извинения пострадавшим клиентам за причиненные неудобства.

Ранее во время авиарейса из Екатеринбурга в Самарканд у одной из пассажирок начались роды. На борту находились медицинские специалисты — врач-невролог и фельдшер, которые осмотрели девушку. Экипаж организовал импровизированную медицинскую зону для поддержки пассажирки. После экстренной посадки в аэропорту назначения девушку передали бригаде скорой помощи.

США
самолеты
рейс
продукты
запахи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему мирные договоры входят в моду
Инфекционист назвала смертельную опасность сальмонеллеза
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.