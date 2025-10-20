Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Ленино в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В операции участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ленино Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике подразделения российской армии продолжают наступление и улучшают свои позиции. По его словам, войска закрепились на окраинах населенного пункта Ямполь, который Вооруженные силы Украины пытаются удержать любой ценой. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что бойцы Вооруженных сил России, действующие на Херсонском направлении, будут стремиться добиться успехов в освобождении административного центра до конца 2025 года. Он отметил, что ВСУ испытывает трудности с переброской резервов на это направление.