20 октября 2025 в 11:53

«Продолжается продвижение»: Пушилин об успехах ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются у Красного Лимана и закрепляются у Ямполя

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Краснолиманском направлении в Донецкой Народной Республике подразделения российской армии продолжают наступление и улучшают свои позиции, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24». По его словам, войска закрепились на окраинах населенного пункта Ямполь, который Вооруженные силы Украины пытаются удержать любой ценой. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Также мы видим, что противник изо всех сил старается удержаться в районе населенного пункта Ямполь. Наши подразделения закрепились и на окраинах самого Ямполя, в окрестностях. Продолжается продвижение, — сказал Пушилин.

Ранее российские военные уничтожили до семи укрепленных позиций ВСУ благодаря данным с вражеского телефона. Стрелок группировки войск «Южная» с позывным Мгновенный рассказал журналистам, что смартфон был обнаружен после нейтрализации противника. На устройстве было множество отмеченных точек с месторасположением укреплений противника.

Тем временем появилась информация, что Минобороны Украины создает препятствия для военнослужащих, вернувшихся из плена, в получении положенных выплат и льгот. Из-за этого военные нередко вынуждены продавать свои боевые награды.

