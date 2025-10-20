Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 20 октября, фото, видео

Панду Катюшу по ошибке назвали другим именем в эфире телевизионного сюжета. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 20 октября?

Как Жуи проводит вечер

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором папа Катюши, большая панда Жуи, отдыхает вечером в вольере.

«Когда вернулся домой после важной миссии и уже скучаешь по своей любимой орбите», — подписала она ролик.

Комментаторы отметили, что Жуи устал в конце дня, поскольку много тренировался.

«Жуи весь день тренируется и, конечно, устает»;

«Жуи — настоящий мужчина! У него днем много дел и активностей, поэтому вечером можно и отдохнуть»;

«Мне кажется, он скучает по Дине и Кате», — написали они.

Какая оказия случилась с Катюшей

Светлана Акулова также показала ролик с Катюшей, на котором она ест бамбук. Директор столичного зоопарка показала отрывок из телевизионного сюжета, в котором ведущая по ошибке назвала маленькую панду Ларисой.

«Да-да, Катюша! В жизни всякие оказии случаются! Но как бы тебя ни назвали, ты все равно наша любимая и очаровательная КАТЮША!» — написала Акулова.

Пользователи Сети в комментариях предположили, что дочку Катюши назовут Ларисой.

«А ведь у Кати когда-то будет своя малышка, и, может, ее назовут Ларисой?! Вдруг это взгляд в будущее?!»;

«Катюша наша единственная и неповторимая, но кто знает, может, и Лариса появится? Может, так назовут дочку Катерины?»;

«Катюша — наша любимица! Ее ни с кем не перепутать», — заявили фолловеры.

