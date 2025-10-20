Немецкий священник пришел в ужас от родства с Гиммлером Священник Ляйнкет из Германии сообщил, что является внуком Гиммлера

Священник Хенрик Ляйнкет случайно узнал, что является внуком одного из главных деятелей нацистской Германии — Генриха Гиммлера, пишет Der Spiegel. По данным источника, он пришел в ужас от этого родства. В настоящее время рожденный в Германии священник живет на побережье испанского Коста-дель-Соль.

Работник церкви уточнил, что совершенно случайно узнал о том, кто является его дедом. Ляйнкет посмотрел документальный фильм о нацистской Германии и погрузился в изучение истории. Мужчина заметил, что любовница нациста похожа на его бабушку. Даты рождения и смерти стали еще одним подтверждением родства с Гиммлером. Сам «архитектор Холокоста» указал свое отцовство в свидетельстве о рождении матери Ляйнкета.

Священник отметил, что его бабушка, тщательно скрывавшая информацию о личной жизни, вступала в связь с Гиммлером. Лишь позднее выяснилось, что она являлась ярой нацисткой и обставляла свою квартиру в Берлине мебелью, изготовленной из частей человеческих тел. Ляйнкет признался, что при возможности вернуть время назад, он обязательно избил бы нацистского офицера.

Ранее стало известно, что внучатая племянница Гиммлера Кэтрин заявляла о неведении про военные преступления членов своей семьи. Родственница «архитектора Холокоста» написала книгу об истории братьев Гиммлер. Однако на первый план вышли не преступления, геноцид или зверские расправы над невиновными, а «трагедия» семьи.