20 октября 2025 в 12:44

Известный голливудский актер обматерил Трампа в прямом эфире

Актер Де Ниро нецензурно выразился о Трампе в прямом эфире о протестах в США

Голливудский актер Роберт Де Ниро Голливудский актер Роберт Де Ниро Фото: Rocco Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Американский актер Роберт Де Ниро нецензурно выразился о президенте США Дональде Трампе во время прямого эфира на телеканале MSNBC, посвященного протестам под лозунгом No Kings («Нет королям»). Он также поддержал представителей Демпартии в борьбе против главы Белого дома.

Мне нравится [лидер демократического меньшинства в палате представителей] Хаким Джеффрис. Мне нравятся [сенаторы] Чак Шумер, Адам Шифф — все они великолепны, сильны. Мне нравится то, что делает [генпрокурор Нью-Йорка] Летиция Джеймс. Она дает отпор. Она говорит: «[К черту] <…> тебя», — заявил Де Ниро.

Ранее сообщалось, что в США прошли массовые протесты под лозунгом No Kings против политики Трампа. Всего состоялось более 2700 мероприятий во всех 50 штатах.

Позже Трамп заявлял, что финансист Джордж Сорос может быть причастен к организации протестов No Kings в США. Президент отметил, что люди, вышедшие на демонстрации, не представляют народ Соединенных Штатов. Трамп также подчеркнул, что он работает во благо страны и не является королем.

