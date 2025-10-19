Участники акции протеста «Нет королям» в парке Бостон Коммон. В США противники политики президента Дональда Трампа вновь призвали к общенациональным протестам

Массовые протесты против Трампа захлестнули США В США на протесты против Трампа под лозунгом No Kings вышли более 7 млн человек

В США прошли массовые протесты под лозунгом No Kings («Нет королям») против политики президента Дональда Трампа, говорится на сайте организаторов митингов. Всего состоялось более 2700 мероприятий во всех 50 штатах.

Никаких престолов. Никаких корон. Никаких королей. 18 октября более 7 миллионов человек вышли на более чем 2700 мероприятий во всех 50 штатах, в округе Колумбия и городах по всему миру, чтобы заявить: в Америке нет королей, а власть принадлежит народу, — сказано в заявлении.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне массовой акции «Нет королям» опубликовал в соцсетях созданный искусственным интеллектом ролик. На видео американский лидер предстает в образе короля, перед которым до земли склоняются его противники.

Ранее сообщалось, что тысячи демонстрантов заполонили центр Нью-Йорка, выражая свой протест политике Трампа. Протестующие, неся в руках американские флаги и плакаты с лозунгами «К черту Трампа», «Трамп должен уйти» и «Я выступаю за свободу слова», собрались на Таймс-сквер.