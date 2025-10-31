Полиция задержала подозреваемых по делу о гибели внука Де Ниро ABC News: пять человек арестованы по делу о передозировке Леонардо Де Ниро

Правоохранительные органы США объявили о задержании пяти подозреваемых, причастных к гибели от передозировки внука актера Роберта Де Ниро Леонардо, сообщил телеканал ABC News. Аресты связаны с расследованием масштабной деятельности по сбыту наркотиков.

По данным следствия, задержанные являлись частью преступной группы, которая распространяла фальшивые рецептурные таблетки. В состав этих препаратов входил мощный синтетический опиоид фентанил, представляющий повышенную опасность.

Суд установил, что именно наркотические средства, поставляемые этой сетью, привели к смерти трех молодых людей, среди которых 19-летний Леонардо Де Ниро и Акира Стейн, дочь сооснователя группы Blondie Криса Стейна.

Авторы напоминают, что смерть Леонардо Де Ниро произошла в июле прошлого года. Примерно в тот же период о кончине своей дочери от передозировки сообщил Крис Стейн.

