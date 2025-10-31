Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
31 октября 2025 в 11:18

Полиция задержала подозреваемых по делу о гибели внука Де Ниро

ABC News: пять человек арестованы по делу о передозировке Леонардо Де Ниро

Фото: Just dance/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранительные органы США объявили о задержании пяти подозреваемых, причастных к гибели от передозировки внука актера Роберта Де Ниро Леонардо, сообщил телеканал ABC News. Аресты связаны с расследованием масштабной деятельности по сбыту наркотиков.

По данным следствия, задержанные являлись частью преступной группы, которая распространяла фальшивые рецептурные таблетки. В состав этих препаратов входил мощный синтетический опиоид фентанил, представляющий повышенную опасность.

Суд установил, что именно наркотические средства, поставляемые этой сетью, привели к смерти трех молодых людей, среди которых 19-летний Леонардо Де Ниро и Акира Стейн, дочь сооснователя группы Blondie Криса Стейна.

Авторы напоминают, что смерть Леонардо Де Ниро произошла в июле прошлого года. Примерно в тот же период о кончине своей дочери от передозировки сообщил Крис Стейн.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела актрисы театра и кино Аглаи Тарасовой завершилось. Артистку задержали в августе 2025 года с запрещенными веществами в аэропорту Домодедово. У нее обнаружили с собой 0,4 грамма масла каннабиса.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

США
аресты
Роберт Де Ниро
смерти
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Моральное омерзение»: Косачев о трансформации «Евровидения»
Полиция провела рейд в притоне снимавших порно стримеров
Золотое кольцо России: путеводитель по главному туристическому маршруту
Шойгу раскрыл, что помогает России закаляться
В Ульяновске закрыли гимназию из-за вспышки инфекции
Родителям дали советы, как привить ребенку любовь к чтению
На Урале умер депутат Букреев
Звезде сериала «Универ» грозит ампутация ноги
ФСБ ликвидировала ячейку отправлявших деньги в Киев сектантов
Российский губернатор стал рэпером
Доллар резко пошел вверх: курсы сегодня, 31 октября, что с евро и юанем
«Гнилье»: депутат о решении ЕС наказать Словакию из-за закона о двух полах
Шойгу предрек Евросоюзу скорую погибель
В Петербурге пенсионера наказали за значок в цветах украинского флага
Пышные, ароматные и румяные — идеальные яблочные оладьи
Готовлю оладьи с творогом — нежнее не бывает
Мантуров назвал главную цель утилизационного сбора в России
Пассажир припрятал премиальные ювелирные украшения в необычном месте
Трампа уличили в одном решении по России после встречи с Си Цзиньпином
Появилось видео последствий удара «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
Дальше
Самое популярное
Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин
Общество

Куриная грудка в сырном соусе на сковороде: быстрый рецепт сочного филе на ужин

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели
Общество

К мясу, картошке и просто на бутерброд с колбасой: обалденный соус, который украсит любое блюдо, — грузинские секреты сацебели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.