Мостовой назвал главную причину разгромной победы «Локомотива» над ЦСКА

Главной причиной победы «Локомотива» над ЦСКА в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) стал Алексей Батраков, заявил NEWS.ru экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он отметил, что армейцы имели неплохие моменты, но подобное иногда случается.

Дерби двухнедельной давности снесли нам голову. Никто не думал, что ЦСКА может проиграть так крупно. Да, повлияли проблемы с составом. Но главное — это [Алексей] Батраков. Хорошее качество, которое есть не у всех — не лупит в сторону, когда выходит на ударную позицию, а направляет его. Было много пространства? Оно есть у большинства, только это большинство обычно лупит на десять метров мимо. У ЦСКА моменты тоже были, начало было неплохое, но такое бывает, — заявил Мостовой.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» одержал уверенную победу над ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ. Домашняя игра завершилась со счетом 3:0 в пользу железнодорожников, которые демонстрировали превосходство на протяжении всей встречи. Авторами забитых мячей стали Батраков, Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.