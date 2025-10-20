ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Ставрополье

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео слежки, задержания и допроса готовившего теракт в администрации Георгиевского муниципального округа Ставропольского края мужчины. Подозреваемый признал вину и раскаялся.

На кадрах видно, как фигурант собирает и передает данные для подготовки к террористическому акту. Также запечатлен момент его задержания оперативниками.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению теракта). Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее ФСБ России задержала в Крыму четырех участниц женской ячейки международной террористической организации. При обыске у них изъяли запрещенную литературу, средства связи и электронные носители. По данным ведомства, задержанные занимались вербовкой местных мусульман и пропагандой создания «всемирного халифата».

До этого в Луганске задержали россиянина, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Росгвардии. Правоохранители изъяли у него компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, предназначенного для подрыва служебного автомобиля офицера.