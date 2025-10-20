Подполковник полиции рассказал, как правильно хранить оружие дома Подполковник Эйсмонт: оружие должно храниться разряженным в сейфе

Оружие в доме должно храниться в сейфе и обязательно быть разряженным, заявил подполковник полиции Игорь Эйсмонт. По его словам, переданным «Радио 1», место хранения не должно попадать в поле зрения ребенка.

Владелец оружия никогда не должен оставлять в доступе ключи от сейфа, они должны находиться при нем. Также рекомендуется располагать шкаф для хранения в максимально труднодоступном месте, чтобы он не попадал в поле зрения ребенка, — заявил он.

Он напомнил, что за соблюдением данных норм следит Росгвардия, а их несоблюдение влечет наложение административной ответственности. Эйсмонт пояснил, что внеплановые проверки возможны в любое время без предупреждения, если поступила информация о нарушениях условий хранения оружия.

Если выявляются нарушения, в отношении владельца составляется административный протокол. Далее следует штраф или лишение права владения оружием путем его изъятия и аннулирования лицензии, добавил Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что в Родниковском районе Ивановской области произошел трагический инцидент во время охоты. По предварительной информации, один из охотников смертельно ранил другого выстрелом из огнестрельного оружия.