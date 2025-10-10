Охотник погиб в Ивановской области из-за внезапного выстрела МВД по Ивановской области: один охотник застрелил другого на кукурузном поле

В Родниковском районе Ивановской области произошел трагический инцидент во время охоты. По предварительной информации, один из охотников смертельно ранил другого выстрелом из огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба МВД России.

Чрезвычайное происшествие случилось на территории кукурузного поля. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа регионального управления МВД.

В Родниковском районе следственно-оперативная группа полиции следует на место трагического происшествия. По предварительным данным, выстрел одного охотника привел к гибели другого, — указано в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося и причины трагедии. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение деталей инцидента. Точное время происшествия и личность погибшего пока не разглашаются. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело, следователи опрашивают возможных свидетелей и участников охоты.

