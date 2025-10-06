Российский подросток получил выстрел из ракетницы в лицо В Петербурге 15-летнему мальчику выстрелили из ракетницы в лицо на фуд-корте

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летнему подростку выстрелили в лицо из ракетницы, передает «Фонтанка». Все произошло на фуд-корте торгового центра «Норд».

По данным издания, в заведении находилась группа школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Один из мальчиков взял пусковое устройство «сигнал охотника», зарядил его и выстрелил в лицо другому подростку.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили 15-летнего учащегося лицея с ранением лица, а также двух других несовершеннолетних: 14-летнего школьника из седьмого класса и 15-летнего подростка. После допроса их передали родителям. Пострадавшего юношу госпитализировали.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия ракетницу, металлический шарик и отпечатки пальцев. Ракетницу отправят на экспертизу, а также проанализируют записи с камер видеонаблюдения.

