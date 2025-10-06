Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 11:50

Российский подросток получил выстрел из ракетницы в лицо

В Петербурге 15-летнему мальчику выстрелили из ракетницы в лицо на фуд-корте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летнему подростку выстрелили в лицо из ракетницы, передает «Фонтанка». Все произошло на фуд-корте торгового центра «Норд».

По данным издания, в заведении находилась группа школьников в возрасте от 13 до 15 лет. Один из мальчиков взял пусковое устройство «сигнал охотника», зарядил его и выстрелил в лицо другому подростку.

После этого на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они обнаружили 15-летнего учащегося лицея с ранением лица, а также двух других несовершеннолетних: 14-летнего школьника из седьмого класса и 15-летнего подростка. После допроса их передали родителям. Пострадавшего юношу госпитализировали.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия ракетницу, металлический шарик и отпечатки пальцев. Ракетницу отправят на экспертизу, а также проанализируют записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в Петропавловске-Камчатском во время тренировки по биатлону девочка случайно выстрелила из пневматической винтовки в свою сверстницу. Инцидент произошел в спортивной школе. Пострадавшей оказали помощь, ее жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

подростки
выстрелы
травмы
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России нанесли массированные удары по используемой ВСУ инфраструктуре
В Новосибирской области нашли тело пропавшей девушки
В России дали оценку учениям НАТО у границ страны
Ушел из жизни 22-летний футболист «Хэштег Юнайтед»
Хозяйка рассказала о мужчине, избившем ее собаку-инвалида в Подмосковье
В МИД раскрыли, на что идет ЕС ради повышения градуса военного психоза
Доллар подскочит до 100 рублей? Курсы валют 6 октября, что с евро и юанем
Многодетный россиянин умер после череды отказов «скорой» и больниц
В МИД России обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине
Специалисты Музея транспорта Москвы восстановили грузовой трамвай-раритет
В России начали применять модернизированные «Кинжалы»
В горах нашли пропавшую женщину в одном нижнем белье
Российские военные освободили населенный пункт в Харьковской области
Школьнику выстрелили в лицо из сигнального устройства на фудкорте ТЦ
Стало известно, есть ли россияне среди пострадавших от тайфуна в Китае
В стране ЕС проходят масштабные учения НАТО с 3 тыс. военных
В Германии заявили об угрозе деиндустриализации из-за цен на газ
В ФАС раскрыли, где больше всего подорожает электричество
Сирены тревоги напугали жителей крупного немецкого города
Россиянам рассказали, какие нарушения в многоквартирном доме грозят штрафом
Дальше
Самое популярное
Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.