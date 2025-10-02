Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 15:40

Школьница выстрелила в глаз сверстнице

На Камчатке во время тренировки девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице

Фото: t.me/suskr41

В Петропавловске-Камчатском девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице во время тренировки по биатлону, сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю. По информации ведомства, инцидент произошел в спортивной школе. Травмированной школьнице оказали помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе тренировки 11-летняя девочка взяла со стойки пневматическую биатлонную винтовку и, отрабатывая упражнения по стрельбе, произвела непроизвольный выстрел в сторону другой девочки, в результате которого по неосторожности была причинена травма правого глаза 12-летней воспитаннице, — рассказали в пресс-службе.

Ранее глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб на охоте. Он получил смертельное пулевое ранение в лесу Доволенского района. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назвал случившееся тяжелой потерей.

До этого сообщалось, что двое из трех пострадавших при перестрелке в дагестанском селе Унцукуль находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают необходимую помощь. В администрации района добавили, что угрозы их жизни нет.

дети
подростки
ранения
травмы
