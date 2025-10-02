Школьница выстрелила в глаз сверстнице На Камчатке во время тренировки девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице

В Петропавловске-Камчатском девочка случайно выстрелила в глаз сверстнице во время тренировки по биатлону, сообщает СУ СК РФ по Камчатскому краю. По информации ведомства, инцидент произошел в спортивной школе. Травмированной школьнице оказали помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ходе тренировки 11-летняя девочка взяла со стойки пневматическую биатлонную винтовку и, отрабатывая упражнения по стрельбе, произвела непроизвольный выстрел в сторону другой девочки, в результате которого по неосторожности была причинена травма правого глаза 12-летней воспитаннице, — рассказали в пресс-службе.

