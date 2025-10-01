Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 21:21

Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты

На охоте застрелили главу Ленинского района Новосибирска Гриба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб на охоте, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональный СК. По предварительным данным, чиновник получил пулевое ранение в лесу Доволенского района.

Как рассказали изданию, на месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки, организованной по факту наступления смерти мужчины во время охоты в Доволенском районе Новосибирской области, — сообщили в прокуратуре.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования в своем Telegram-канале. По его словам, новость о гибели Гриба потрясла коллег в администрации района и мэрии города.

Большая утрата для тех, кто работал с Александром Владимировичем, — представителей общественных организаций и предприятий, учреждений социальной сферы и всех жителей Ленинского района, — написал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали снаряд РСЗО HIMARS для покушения на главу администрации города Алешки Георгия Журавко. Пресс-секретарь врио главы Херсонской области Владимир Василенко рассказал, что чиновник не получил ранений. ВСУ атаковали дом, где проживал Журавко.

ранения
охота
ружье
Новосибирск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
В Госдуме раскрыли, для чего Зеленский говорит о большом наступлении
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.