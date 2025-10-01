Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты

Глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб погиб на охоте, сообщает Lenta.ru со ссылкой на региональный СК. По предварительным данным, чиновник получил пулевое ранение в лесу Доволенского района.

Как рассказали изданию, на месте работают следователи и криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура контролирует ход и результаты уголовно-процессуальной проверки, организованной по факту наступления смерти мужчины во время охоты в Доволенском районе Новосибирской области, — сообщили в прокуратуре.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев выразил соболезнования в своем Telegram-канале. По его словам, новость о гибели Гриба потрясла коллег в администрации района и мэрии города.

Большая утрата для тех, кто работал с Александром Владимировичем, — представителей общественных организаций и предприятий, учреждений социальной сферы и всех жителей Ленинского района, — написал он.

