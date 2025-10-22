Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 12:28

Рецепт праздничного оливье с креветками и авокадо для похудения

Оливье с креветками и авокадо: любимый салат на 113 килокалорий Оливье с креветками и авокадо: любимый салат на 113 килокалорий Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если классический оливье с колбасой для вас слишком калорийный, а вегетарианские рецепты не прельщают, предлагаем приготовить любимый салат с креветками, авокадо и греческим йогуртом.

Ингредиенты:

  • очищенные замороженные креветки — 150 г;
  • спелый авокадо — 1 шт.;
  • свежий огурец — 100 г;
  • замороженный зеленый горошек — 100 г;
  • свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.;
  • морковь — 100 г;
  • яйца перепелок — 8 шт.;
  • греческий йогурт 2% — 2 ст. л.;
  • французская горчица — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Зеленый горошек и замороженные креветки отварить до готовности и остудить. Морковь и перепелиные яйца отварить и очистить. Из авокадо удалить косточку и снять кожуру. Креветки, морковь, огурец, авокадо и яйца мелко порезать. Авокадо выложить в отдельную емкость и сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел. Затем смешать в миске все подготовленные ингредиенты, заправить смесью йогурта с горчицей, посолить и поперчить. Убрать в холодильник на пару часов, чтобы салат пропитался. После этого оливье с креветками можно подавать к столу.

Читайте также
Стоянов признался, в чем его ограничивает жена
Шоу-бизнес
Стоянов признался, в чем его ограничивает жена
Начинаем день правильно: худеем на оладушках по секретному кето-рецепту
Семья и жизнь
Начинаем день правильно: худеем на оладушках по секретному кето-рецепту
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Общество
Курицу больше не запекаю. Есть рецепт проще! Осетинский пирог с сыром и курицей чиритджын — вкусно и необычно
Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут
Общество
Яркий осенний кекс с ароматом лимона — сочный и в меру влажный. Замешивается за 5 минут
Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит
Семья и жизнь
Лучший оливье с колбасой: рецепт, который не подводит
диеты
кулинария
оливье
рецепты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
На границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Путин назначил нового посла России в Лаосе
В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.