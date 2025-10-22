Рецепт праздничного оливье с креветками и авокадо для похудения

Если классический оливье с колбасой для вас слишком калорийный, а вегетарианские рецепты не прельщают, предлагаем приготовить любимый салат с креветками, авокадо и греческим йогуртом.

Ингредиенты:

очищенные замороженные креветки — 150 г;

спелый авокадо — 1 шт.;

свежий огурец — 100 г;

замороженный зеленый горошек — 100 г;

свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.;

морковь — 100 г;

яйца перепелок — 8 шт.;

греческий йогурт 2% — 2 ст. л.;

французская горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Зеленый горошек и замороженные креветки отварить до готовности и остудить. Морковь и перепелиные яйца отварить и очистить. Из авокадо удалить косточку и снять кожуру. Креветки, морковь, огурец, авокадо и яйца мелко порезать. Авокадо выложить в отдельную емкость и сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел. Затем смешать в миске все подготовленные ингредиенты, заправить смесью йогурта с горчицей, посолить и поперчить. Убрать в холодильник на пару часов, чтобы салат пропитался. После этого оливье с креветками можно подавать к столу.