Рецепт праздничного оливье с креветками и авокадо для похудения

Если классический оливье с колбасой для вас слишком калорийный, а вегетарианские рецепты не прельщают, предлагаем приготовить любимый салат с креветками, авокадо и греческим йогуртом.
Ингредиенты:
- очищенные замороженные креветки — 150 г;
- спелый авокадо — 1 шт.;
- свежий огурец — 100 г;
- замороженный зеленый горошек — 100 г;
- свежевыжатый лимонный сок — 1 ч. л.;
- морковь — 100 г;
- яйца перепелок — 8 шт.;
- греческий йогурт 2% — 2 ст. л.;
- французская горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Зеленый горошек и замороженные креветки отварить до готовности и остудить. Морковь и перепелиные яйца отварить и очистить. Из авокадо удалить косточку и снять кожуру. Креветки, морковь, огурец, авокадо и яйца мелко порезать. Авокадо выложить в отдельную емкость и сбрызнуть лимонным соком, чтобы фрукт не потемнел. Затем смешать в миске все подготовленные ингредиенты, заправить смесью йогурта с горчицей, посолить и поперчить. Убрать в холодильник на пару часов, чтобы салат пропитался. После этого оливье с креветками можно подавать к столу.