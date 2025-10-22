«Будет иссякать»: генерал о работоспособности ВПК Украины

Россия способна дестабилизировать военно-промышленный комплекс Украины в течение двух лет, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, полное разрушение системы представляет собой сложную задачу из-за наличия резервных источников энергии.

Поражение энергетически производящих и транспортирующих объектов является очень большим ударом по экономике Украины. Однако устойчивость ВПК еще сохраняется на достаточно высоком уровне. Это будет продолжаться еще два года и будет каким-то образом купироваться. То есть наши удары будут соизмеримы с тем, чтобы получить эффект остановки производства на какое-то время или приостановки. Полностью уничтожить ВПК мы не сможем, мы ее дезорганизуем и сделаем неработоспособными отдельные цеха, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что в течение года российские войска систематически наносят удары по трансформаторным подстанциям, линиям электропередач, электростанциям и газовым сетям. По словам военэксперта, эти действия подрывают не только военно-промышленный комплекс, но и экономику Украины.

Остановить или дезорганизовать систему ВПК пока еще нельзя, так как предприятия имеют резервные каналы подачи электроэнергии, газа и тепла. Более того, для сохранения работоспособности у них есть аварийные средства по обеспечению электроэнергией. Прекратить производство, например, беспилотников или бронетехники, хотя бы в части ремонта — это проблематично. Здесь пока еще есть потенциал, за счет которого они могут выживать. Однако рано или поздно это все будет иссякать, — добавил Попов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для борьбы с рассредоточенным украинским ВПК, который использует небольшие площадки для производства, подойдут беспилотники типа «Герань». По его мнению, применение таких дронов для атаки множества мелких целей будет экономически целесообразным.