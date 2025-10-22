Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:50

«Будет иссякать»: генерал о работоспособности ВПК Украины

Генерал Попов: Россия может дестабилизировать ВПК Украины в течение двух лет

Владимир Попов Владимир Попов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россия способна дестабилизировать военно-промышленный комплекс Украины в течение двух лет, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, полное разрушение системы представляет собой сложную задачу из-за наличия резервных источников энергии.

Поражение энергетически производящих и транспортирующих объектов является очень большим ударом по экономике Украины. Однако устойчивость ВПК еще сохраняется на достаточно высоком уровне. Это будет продолжаться еще два года и будет каким-то образом купироваться. То есть наши удары будут соизмеримы с тем, чтобы получить эффект остановки производства на какое-то время или приостановки. Полностью уничтожить ВПК мы не сможем, мы ее дезорганизуем и сделаем неработоспособными отдельные цеха, — пояснил Попов.

Он подчеркнул, что в течение года российские войска систематически наносят удары по трансформаторным подстанциям, линиям электропередач, электростанциям и газовым сетям. По словам военэксперта, эти действия подрывают не только военно-промышленный комплекс, но и экономику Украины.

Остановить или дезорганизовать систему ВПК пока еще нельзя, так как предприятия имеют резервные каналы подачи электроэнергии, газа и тепла. Более того, для сохранения работоспособности у них есть аварийные средства по обеспечению электроэнергией. Прекратить производство, например, беспилотников или бронетехники, хотя бы в части ремонта — это проблематично. Здесь пока еще есть потенциал, за счет которого они могут выживать. Однако рано или поздно это все будет иссякать, — добавил Попов.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для борьбы с рассредоточенным украинским ВПК, который использует небольшие площадки для производства, подойдут беспилотники типа «Герань». По его мнению, применение таких дронов для атаки множества мелких целей будет экономически целесообразным.

ВПК
Украина
Россия
СВО
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
