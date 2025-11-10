Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 17:05

Генерал ответил, могут ли США превзойти Россию в ракетной мощи

Сергей Липовой Сергей Липовой Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Соединенные Штаты не располагают аналогами новейших российских ракет, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Москва активно занимается разработкой вооружения, используя передовые технологии.

Все разработки, которые сегодня производят США, — это не ноу-хау завтрашнего дня, это все на основе старых разработок. У нас есть оружие, выполненное на принципиально новых основах, физических принципах, чем Америка на сегодняшний день не может похвастаться. У Штатов до сих пор на вооружении стоит ракета с ядерными боеголовками Minuteman III — это аналог нашей баллистической ракеты «Тополь», — высказался Липовой.

Он отметил, что российские конструкторы уже создали новые ракеты, превосходящие «Тополь» по дальности, тактико-техническим характеристикам и надежности. По словам Липового, пока США не могут предложить ничего нового, в России разрабатывается вооружение, которое проще в эксплуатации и быстрее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон предупредил Москву о тестовом запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По его словам, такие пуски обязательно освещаются в рамках международных соглашений.

ракеты
США
Россия
ВПК
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
