Генерал ответил, могут ли США превзойти Россию в ракетной мощи Генерал Липовой: США не могут похвастаться аналогом новых российских ракет

Соединенные Штаты не располагают аналогами новейших российских ракет, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Москва активно занимается разработкой вооружения, используя передовые технологии.

Все разработки, которые сегодня производят США, — это не ноу-хау завтрашнего дня, это все на основе старых разработок. У нас есть оружие, выполненное на принципиально новых основах, физических принципах, чем Америка на сегодняшний день не может похвастаться. У Штатов до сих пор на вооружении стоит ракета с ядерными боеголовками Minuteman III — это аналог нашей баллистической ракеты «Тополь», — высказался Липовой.

Он отметил, что российские конструкторы уже создали новые ракеты, превосходящие «Тополь» по дальности, тактико-техническим характеристикам и надежности. По словам Липового, пока США не могут предложить ничего нового, в России разрабатывается вооружение, которое проще в эксплуатации и быстрее.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон предупредил Москву о тестовом запуске межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. По его словам, такие пуски обязательно освещаются в рамках международных соглашений.