Принц Эндрю целыми днями играет в видеоигры

Принц Эндрю проводит целые дни за просмотром телевизора и видеоиграми, сообщает The Sun со ссылкой на осведомленные источники. По их информации, член королевской семьи просыпается поздно и после завтрака отправляется в комнату с гигантским телевизором, где проводит большую часть времени.

Как сообщают источники издания, принц увлекается военными видеоиграми, такими как Call of Duty, а также смотрит фильмы про войну и трансляции гольф-турниров. При этом он продолжает спать в спальне с десятками плюшевых медведей.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард подтвердила, что принц действительно проводит время перед огромным телеэкраном, который занимает почти всю стену в гостиной.

Принц Эндрю несколько лет находился в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии. Ему грозил вызов в суд, во время которого пришлось бы давать показания под присягой. Чтобы избежать этого, он согласился выплатить пострадавшей 12 млн фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в часовне Святого Георгия Виндзорского замка спустили церемониальное знамя с личным гербом принца Эндрю, приравняв его к заговорщикам и изменникам родины. Источники отметили, что это беспрецедентный шаг в истории Благороднейшего ордена Подвязки, чьи знамена ранее спускали только в случае тяжелых преступлений.