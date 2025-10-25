Стало известно, как Трамп собирается назвать бальный зал в Белом доме Трамп заявил, что не собирается называть бальный зал в Белом доме в честь себя

Президент США Дональд Трамп заверил, что не собирается называть овальный зал в Белом доме в честь себя. По словам республиканца, которые приводит телеканал ABC, название помещения пока не согласовано.

У меня нет никаких планов назвать его в честь себя. Это фейковая новость. Наверное, назовем его президентским бальным залом или как-то так. Мы еще толком не думали о названии, — сообщил американский лидер.

По данным телеканала, ссылающегося на высокопоставленные источники, в окружении Трампа уже неофициально именуют зал его именем. В перечне спонсоров проекта помещение указано как «Бальный зал президента Дональда Трампа».

Ранее стало известно, что Трамп распорядился снести восточное крыло Белого дома, чтобы построить большой бальный зал. Здание было возведено при администрации экс-президента Теодора Рузвельта. По словам Трампа, деньги на реконструкцию выделяют спонсоры. Также республиканец вкладывает свои личные средства. Стоимость проекта уже выросла до $300 млн (около 24 млрд рублей).